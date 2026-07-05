Deputetja e Partisë Socialiste, Ilva Gjuzi, ka reaguar pas protestës së zhvilluar një ditë më pare në bulevard me pjesëmarrjen e Diasporës, duke e cilësuar atë një ngjarje të turpshme dhe duke kritikuar aktet e dhunës dhe simbolikat e përdorura gjatë tubimit.
Sipas Gjuzit, protesta u shoqërua me një përzierje kërkesash dhe me veprime që nuk përfaqësojnë shqetësimet reale të qytetarëve.
Deputetja socialiste u ndal edhe te vendosja e një arkëmorti në bulevard gjatë protestës, duke e konsideruar atë të papranueshme.
Ajo shtoi se skena të tilla e kthejnë vendin “vite dritë pas” dhe dëmtojnë imazhin e Shqipërisë.
“Është bërë një çorbë dhe përzierje dhe më vjen keq për ata që kanë qenë të shqetësuar për probleme. Për ato që kërkohen me dhunë dhe pamjet e shëmtuara, një grup njerëzish po kërkojnë ta kthejnë Shqipërinë shumë vite pas. Kjo e djeshmja ishte e turpshme. Arkëmorti në bulevard është e turpshme të mendosh që një Shqipëri në dyert e BE-së ndodhet para këtij skenari, aq më tepër në traditën dhe kulturën e çdo shqiptari.
Nuk e quaj dot simbolikë, vdekja simbolike duhet të jetë vetëm përmes kutive të votimit, nëse e doni të vdekur politikisht duhet ta bëni përmes mekanizmave legjitimë. Duket vite dritë pas dhe është i dëmshëm. Një protestë e sinqertë të kthehet 30 vjet pas është e trishtueshme. Duhen marrë masat, sepse nuk mund të ndodhë kjo në një Shqipëri të 12 milionë turistëve.”
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