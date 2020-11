Deputetja e PS-së, Elona Gjebrea ka humbur njeriun e shtrenjtë, të atin. Lajmin e trishtë e ka bërë vetë publik, përmes një postimi në faceook, ku dhe ka rrënqethur me fjalët. Ajo thotë se do ta kujtojë gjithmonë si një baba model, gjysh shembullor dhe bashkëshort ideal. ”Me hidhërim të thellë, ju njoftoj për humbjen e babait tim, Shpëtim Gjebrea, babait model, gjyshit shembullor e bashkë shortit ideal. Kështu do ta kujtoj gjithmonë babain e shtrenjtë e tē dashur. Sa shumë do na mungosh babush Bota pa ty do jetë tani më e vogël”, shkruan Gjebrea krah fotos së të atit.