Deputetja e Partisë Socialiste, Blerina Gjylameti, ka denoncuar në Kuvend Lulzim Bashën, për të cilin tha se ka nxitur dje të tjerët që të votojnë kundër për daljen nga monitorimi nga KiE.

‘Ajo çfarë është shkruar në raportin e komitetit të monitorimit dhe u votua me unanimitet në asamble, ka qenë edhe meritë e opozitës.

Por nuk mund të lë pa i kthyer përgjigje një kolegu, që çfarë bën nuk e thotë e çfarë thotë nuk e bën, për ish ministrin e jashtëm, i cili këtu në Shqipëri reporterit i thotë pro daljes nga monitorimi, ky dashnor i procedurave nuk shfrytëzon për të argumentuar kundër nëse kishte, as me gojë as me shkrim as me prezencë fizike dhe nuk mori pjesë, shkon dhe lobon në grupin e djathtëve që të kundërshtojnë daljen nga monitorimi, këto thikat pas shpine qe i ka ngulur Shqipërisë e bëjnë fiks djalin e babait, ligësia që e karakterizon.

Pavarësisht asaj që bëri Basha, asnjë nuk e dëgjoi, të gjithë votuan pro. Nuk e falënderoj dot zotin Basha, bëri edhe një herë atë që bën gjithmonë, nuk e di çfarë kapitali politik mund të fitojë, por kjo ishte arritje e të gjithëve, falënderoj të gjithë veç atij.’- tha Gjylameti./m.j