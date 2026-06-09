Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, mbrojti sot në Komisionin për Shëndetësinë dhe më pas në Komisionin për Ekonominë nismën e saj ligjore, të depozituar prej shtatë muajsh në Kuvend, për mbështetjen financiare të kujdestarëve të fëmijëve me çrregullime të spektrit autik dhe sindromën Down.
Projektligji, i propozuar nga Tabaku në fillim të këtij viti, ka mbetur në pritje të shqyrtimit për shkak të procedurave që lidhen me marrjen e mendimit të qeverisë. Gjatë diskutimeve në komisione, relatorët e shumicës nuk paraqitën kundërshtime ndaj përmbajtjes së nismës, por argumentuan se qeveria mund të paraqesë në të ardhmen një paketë më të gjerë ndryshimesh për personat me aftësi të kufizuara.
Në diskutimin e saj, Tabaku u shpreh e gatshme që projektligji të zgjerohet për të përfshirë të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara, si dhe të pranojë amendamentet që synojnë mbështetjen e kujdestarëve dhe të dy prindërve.
Ajo theksoi se familjet që kujdesen për fëmijë me autizëm, sindromën Down apo kategori të tjera të personave me aftësi të kufizuara përballen me një barrë shumë më të madhe financiare dhe sociale se familjet e tjera, ndërsa mbështetja aktuale që marrin nga shteti mbetet minimale.
Sipas Tabakut, pagesa që përfitojnë sot këto familje varion nga 12 mijë deri në 14 mijë lekë në muaj, shumë më pak se paga minimale prej 50 mijë lekësh. Ajo argumentoi se kostoja për buxhetin e shtetit është e përballueshme dhe se bëhet fjalë për një ndërhyrje që mund të përmirësojë drejtpërdrejt jetën e mijëra familjeve shqiptare.
Deputetja kujtoi se opozita ka propozuar në mënyrë të përsëritur gjatë 14 viteve të fundit masa për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre, duke kërkuar që kjo çështje të trajtohet përmes një ligji të posaçëm dhe jo të mbetet në pritje të nismave të qeverisë.
Tabaku u shpreh se është e gatshme të bashkëpunojë për çdo propozim që rrit mbështetjen për personat me aftësi të kufizuara, duke theksuar se për opozitën nuk ka rëndësi autoria e nismës, por zgjidhja e problemit për familjet që kanë nevojë.
“Nëse qeveria sjell një propozim më të gjerë për personat me aftësi të kufizuara, jemi plotësisht të gatshëm ta diskutojmë dhe ta inkorporojmë. Këto familje kanë nevojë për mbështetje tani”, u shpreh ajo.
Fjala e plotë e deputetes Jorida Tabaku:
“Kam lexuar komentet dhe dua t’i falënderoj relatorët e shumicës, të cilët në fakt janë mbështetës të këtij propozimi. Nuk shoh në asnjë moment një kundërshti ndaj tij apo ndaj propozimit tim ligjor.
Ashtu siç e diskutuam, në emër të opozitës jemi të gatshëm që propozimin për të mbështetur nënat me fëmijë me çrregullime të spektrit të autizmit dhe nënat me fëmijë me sindromën Down ta zgjerojmë për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara. Bëhet fjalë për një shifër që mund të prekë rreth 15 mijë qytetarë dhe është një kosto minimale për shtetin.
Duhet të kemi parasysh se këta qytetarë marrin një pagesë prej vetëm 12 deri në 14 mijë lekësh në muaj, ndërkohë që paga minimale është 50 mijë lekë. Pra, përfitojnë shumë herë më pak se paga minimale.
Natyrisht që duhet të gjejmë një vlerë të përshtatshme për të ndihmuar këto familje, duke u bazuar edhe në llogaritjet e minimumit jetik. Ne si opozitë e kemi sjellë këtë çështje të paktën gjashtë herë gjatë 14 viteve të fundit.
Kemi qenë të gatshëm të pranojmë edhe amendamentet e propozuara në Komisionin e Shëndetësisë, në mënyrë që të mbështeten kujdestarët, nënat dhe të përfitojnë të gjithë personat me aftësi të kufizuara.
Në këtë komision, por edhe në komisione të tjera, kam dëgjuar që qeveria do të sjellë një propozim për personat me aftësi të kufizuara dhe për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit. Jam plotësisht dakord që ta presim dhe ta inkorporojmë, sepse këto familje kanë nevojë për mbështetje.
Ky propozim mund të diskutohet së bashku edhe me çështje të tjera që lidhen me aksesin në shëndetësi. Për ne nuk ka rëndësi kush e bën; rëndësi ka që të bëhet.
Zoti Ismaili, në cilësinë e relatorit, propozoi disa amendamente me të cilat jam dakord. Në fakt, kjo duhet të trajtohet me një ligj të posaçëm dhe nuk duhet të presim Ministrinë.
Ligji nuk krijon diskriminim nëse përfshijmë të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara. Përkundrazi, ai krijon një mbështetje të drejtë dhe të nevojshme për familjet që përballen çdo ditë me sfida shumë më të mëdha se pjesa tjetër e shoqërisë.”
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