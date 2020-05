Deputetja shqiptare në Parlamentin Europian shkruan në rrjetet sociale, se tashmë bashkë me ekipin e saj po punojnë me energji shtesë për të bërë një ndryshim për Suedinë në BE.

“Unë jam emëruar në listën e top 30 të 75 grave drejtuese dhe frymëzuese në Suedi që organizatat udhëheqëse e që rendit gratë udhëheqëse të së ardhmes.

Faleminderit të mëdha për Drejtuesit, jurinë dhe të gjithë ata që më emëruan! Tani unë dhe ekipi im po punojmë me pak energji shtesë për të bërë një ndryshim për Suedinë në BE”, shkruan ajo.

g.kosovari