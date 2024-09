Deputetja Dhurata Çupi ishte e ftuar në emisionin “Off the Record” me Andrea Dangllin ku foli lidhur me dosjen “Berisha”.

Ajo tha se drejtësia dështoi të provojë implikimin e ish kryeministrit. “Me dosjen e Berishës kjo drejtësi provoi që është drejtësi e kapur politikisht dhe jo profesionale.

Dhe kur kjo i bëhet njeriut më me influencë politike, imagjino njerëzit e thjeshtë.

Paska bërë korrupsion në vitin 2006 duke i premtuar dhëndrrit që në vitin 2023 do të paguajë shërbimet shëndetësore apo të tjera. Çdo familje e madhe e me emër në Tiranë ka marrë pronën dhe ka ndërrtuar.

Ligji për klthimin e pronave është miratuar në vitin 1993 dhe ka ndryshiar disa herë me çdo kryeministër tjetër”, tha Çupi ndër të tjera.