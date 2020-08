Deputetja e Kuvendit të Kosovës Donika Kadaj ka dalë pozitive me koronavirus. Ajo e ka bërë publik rezultatin e tamponit me anë të një statusi në rrjetet sociale.

Kadaj thotë se bashkë me të kanë rezultuar pozitivë edhe dy fëmijët e saj, dhe tashmë janë vetëizoluar.

Te? dashur miq, dje kam rezultuar pozitiv ne? testin pe?r Covid-19. Nje?jte? sikur une?, edhe dy fe?mije?t e mi, Dardani e Doruntina.Prej se e kemi marrë testin jemi vete?izoluar dhe do te? qe?ndrojme? ke?shtu duke respektuar rekomandimet e IKShPK, te? cile?t i fale?nderoj pe?r pune?n e pandalshme e te? palodhshme.

E?shte? momenti ta ruajme? nje?ri-tjetrin, duke ndjekur vec? tre hapa: mbajtje te? maske?s, mbajtje te? distance?s dhe mbajtje te? higjiene?s personale”, shkruan deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.