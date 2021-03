Deputeti Fatmir Xhafaj i ka përcjellë një urim mjaft të ndjerë kolegut të tij socialist Besnik Bare i cili sot feston ditëlindjen e tij të 65-të.

Përmes një postimi të dedikuar në rrjetin social Twitter, ndër të tjera Xhafaj shkruan se zëri qytetar i Besnikut në foltore nuk do t’i mungojë veç Kuvendit të Republikës por edhe çdo socialisti e qytetari që tek ai si politikan gjente mbështetje, besim dhe përkushtim përtej dritave të kamerave.

Postimi i plotë:

“Nëse ndonjë grup studiuesish do të zhvillonte ndonjë analizë për emrin “Besnik”, unë do t’i rekomandoja të ndaleshin te virtytet e një njeriu që e përfaqëson denjësisht këtë emër.

Ai është një burrë i qetë, një njeri i arsyeshëm dhe një nga ata politikanë që aktivitetin e tij e ka rrotulluar rreth një boshti të vyer parimesh.

E kam fjalën për Besnik Baren, mikun e vjetër socialist me të cilin kam ndarë vite të tëra sakrifica, sfida e fitore në emër të idealeve të përbashkëta nga të cilat shpërblimi më i madh ka qenë ndërgjegjja e pastër.

Sot, ai feston 65 vjetorin dhe bashkërisht le t’i urojmë plot 100 vite jetë mbarësi, shëndet të plotë dhe sukses.

Kjo ditëlindje e gjen atë jashtë politikës aktive ku përmbylli aktivitetin e tij si një vepër ku ke çfarë të kujtosh dhe krenohesh nga politikat e ndërmarra mjedisore te ato arsimore, studentore, etj.

Gëzuar ditëlindjen Besnik, mirënjohje si politikan, si mik dhe si qytetar që dinjitetin ke pasurinë më të madhe!