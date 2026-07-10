Deputeti i PS-së, Adi Qose, i ftuar në emisionin Review me moderatore Greta Topjana në Euronews Albania, ka folur këtë të premte rreth protestës që po zhvillohet prej 41 ditësh dhe votimit të rekomandimeve në Komitetin e Stabilizim-Asociimit.
Qose ka thënë se, sipas tij, mbështetja e dhënë për Shqipërinë në BE nuk është për PS-në dhe as refuzim për PD-në, por është një mbështetje për Shqipërinë.
“Në fakt, unë mendoj se duhet të biem dakord në një pikë: në Parlamentin Europian dhe, sidomos, në Komitetin Parlamentar për Stabilizim-Asociimin, eurodeputetët nuk votojnë pro Partisë Socialiste ose pro Partisë Demokratike, por votojnë pro mbështetjes së anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
Duhet të theksoj që në fillim se, përtej diskutimeve që janë zhvilluar në këtë mbledhje të komitetit, të gjithë eurodeputetët kanë votuar pro këtyre rekomandimeve të përbashkëta. Siç e theksova pak më parë, kjo nuk është një mbështetje për PS-në dhe as një refuzim për PD-në. Kjo është një mbështetje për Shqipërinë dhe shtetin shqiptar.
Nga ana tjetër, duhet thënë se ky është një proces ku të gjitha qeveritë kanë vendosur një gur.”
Leave a Reply