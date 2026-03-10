Deputeti Olsi Komici deklaroi se masa e “arrestit me burg” po përdoret më shumë seç duhet, ndërsa theksoi se shumë qytetarë dhe zyrtarë ndodhen pas hekurave pa u shpallur ende fajtorë nga gjykata.
I ftuar në studion e QUO VADIS në Vizion Plus, Komici u shpreh se “arresti me burg” është një masë ekstreme sigurie që duhet aplikuar vetëm kur rrethanat e imponojnë qartë.
Sipas tij, në shumë raste procedura gjyqësore ende nuk ka nisur, ndërsa të dyshuarit mbahen në paraburgim.
Komici theksoi se kjo praktikë po çon në mbipopullim të institucioneve të vuajtjes së dënimit, kur sipas tij mund të gjykoheshin edhe në gjendje të lirë.
“Janë shumë të burgosur që ende nuk janë shpallur të dënuar. Madje, akoma nuk ka filluar procesi gjyqësor. Rastet e “arrestit me burg” janë masa ekstreme që, në rrethana të ndryshme, mund të jepen masa më të lehta. Duhet të shmangim ekstremitetin për të kërkuar vetëm “arrest me burg”. Unë e shoh që dosja është akoma te prokurori, me dy prova thonë “hajde se po të fus në burg unë”, e më pas shohim çfarë do vendosë gjykata. Mos të shkojmë direkt në arrest me burg, por të jemi pak më relativë. Burgjet tona po mbushen me persona të padënuar, kur mund të gjykoheshin edhe në gjendje të lire”, tha Komici në QUO VADIS.
