Deputeti i PD-së Fidel Kreka, ka reaguar lidhur me vendimin e sotëm të socialistëve, ku së bashku me Gazment Bardhi i përjashtuna me nga 10 ditë nga aktivitetet parlamentare, për shkak të tensioneve në seancën e djeshme plenare.
Në një postim në rrjetet sociale, Kreka shkruan se u përjashtua vetëm se ngriti zërin kundër një kryetari sharlatan që sillet si pronar i Kuvendit, duke iu referuar Niko Peleshit.
Sipas tij, kur u mbyllet goja në Parlament, atëherë detyra e tyre është që të flasin më fort dhe sipas tij, opozita duhet të ngrihet më e fortë se kurrë.
“‘Kur na mbyllin gojën në Parlament, është detyra jonë të flasim më fort!
U përjashtova 10 ditë sepse ngrita zërin kundër një kryetari sharlatan që mendon se është pronar i Kuvendit.
Ne nuk tërhiqemi, nuk dorëzohemi!
Opozita duhet të ngrihet më e bashkuar dhe më e fortë se kurrë.
Si deputet i Partisë Demokratike, do të jem çdo ditë në krah të demokratëve dhe opozitarëve për të mbrojtur interesat e tyre”-shkruan Kreka.
