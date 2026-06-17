Deputeti opozitar i Shkodrës Bardh Spahia ka ndarë një mesazh sensibilizimi me kolegen socialiste Marjana Koçeku, pas mesazhit publik që ajo lëshoi këtë të mërkurë për Grupin Bajri, se i ka kërcënuar familjen.
Sipas Bardh Spahisë, Marjanën e ka kërcënuar Edi Rama sepse, sipas tij, bandat janë thjeshtë zbatues të urdhrave të kryeministrit dhe aksionere kryesore në pushtetin e inkriminuar.
“Deputeten Koçeku, e kërcënoi Rama!
Bandat janë thjeshtë zbatues të urdhërave të tij dhe aksioner kryesor në pushtetin e inkriminuar. Denoncimi i deputetes Koçeku po fakton atë që në Shkodër më mirë se kudo tjetër, e dinë të gjithë; bashkëpunimin e ngushtë të Edi Ramës me krimin e organizuar për të grabitur votën e qytetarëve nëpërmjet kërcënimeve mafioze, terrorizimit të qytetarëve dhe parave të pista të krimit. Kur deputetja kërcënohet, buratini në krye të bashkisë komandohet e urdhërohet, atëherë pyetja që lind natyrshëm është: në dorë të kujt është Shkodra e Shqipëria sot?
Dhe më e rëndësishmja: deri kur do ta lejojmë?
Duke dënuar me forcën më të madhe akte të tilla kriminale ndaj një familjareje por edhe kolegeje deputete, i bëj thirrje Edi Ramës të heqë dorë nga kërcënimet mafioze. Dita e llogaridhënies po afron! Gjithashtu i bëj thirrje policisë, prokurorisë dhe organeve të drejtësisë të trajtojnë me urgjencë, seriozitet dhe transparencë maksimale këtë akt të rëndë.
Kjo është fytyra e vërtetë e Europës së Edi Ramës!”, shkruan Spahia.
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