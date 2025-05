Kryeministri Edi Rama, nga Korça ka ironizuar takimin elektoral të një kandidati të opozitës me qytetarët, duke u shprehur se gjatë takimit ai bënte “uuu uuu”, e burrat e pranishëm i thoshin “bravo”.

“Me tregoi Nikua një video të një deputeti të kënetës që ishte një gjë e pabesueshme, në një kafe ku ishin vetëm burra, e ky deputeti bënte uuu uuu, ata çoheshin thonin ‘bravo”, u shpreh Rama, ndërsa shtoi se nuk i besonte syve se ai mund të ishte deputet.

“Në 1293 Korça zgjodhi Fan Nolin, në 2025, këneta thotë zgjidh Fidelin”, tha Rama.

Më tek kreu i qeverisë tha se në Pallatin e Sportit ku u mbajt mitingu i PD u dha sipas tij një shfaqje e lemerishme, antievropiane, antikorçare.

Ai theksoi më tej se “të gjitha ata që janë të mërzitur me Nikon, të mërzitur me mua, duhet t’i dëgjojnë disa fjalë sot, jo për t’u bërë me ne, por për t’u arratisur nga ajo lemeri, nga ajo kënetë”.

“11 maji nuk është votë për një shumicë aritmetike për të formuar një shumicë të PS. Shumicën për të formuar qeverinë e PS, ne as nuk e diskutojmë fare”, theksoi Rama.