Në Kuvendin e Shqipërisë është diskutuar projektligji i propozuar nga kryetari i Partisë Balli Kombëtar Demokrat, Artur Roshi për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, që ka për qëllim rritjen e financimit për këtë shtresë.

Deputetja socialiste Blerina Gjylameti ftoi deputetët e grupit ku bën pjesë që të mos e votojnë, ndërsa Roshi tha se nëse do të rrëzohet, do ta çojë në Kushtetuese. Deputeti Halit Valteri akuzoi Sali Berishën se i përdori ish-të përndjekurit.

“Ish-të përndjekurit kanë qenë aty sa herë i janë dashur, Saliut dhe Lulit, edhe kur i kanë braktisur dhe vrarë, jo se janë budallenj, por nuk mund të shkojnë pas Gramozit, Ramës dhe Xhafës, që përfaqësojnë partinë e punës së Shqipërisë. Partia që unë jetova nuk ka kapacitet moral të më gjykojë për këtë, pasi e tëra është e zhytur në mashtrim. PD-ja është bërë gjenerator i gënjeshtrës. Berisha dhe Luli nuk mbajnë përgjegjësi. Në administratë mendohet se janë 3 mijë sigurimsa, i kemi edhe në parlament” tha ai. Për deputetin Korab Lita, ish-të përndjekurit janë dënuar për herë të dytë në demokraci.

Por kush është qëllimi i projektligjit? Projektligji sipas relacionit ka për qëllim që të rrisë dëmshpërblimin duke përputhur ligjin e 2007 me ligjin e 1993, që përcakton statusin e ish të dënuarve dhe përndjekurve politike. “Të mos prekë dëmshpërblimet bazike të mbijetesës, që ka përfituar ish-i dënuari dhe ish-i përndjekuri politik nga ligje të tjera të mëparshme si familjarët e viktimave, të pushkatuar pa gjyq, të pushkatuar apo ekzekutuar me dënim politik të padrejte, të përfitojnë dëmshpërblimin financiar në masën e 25 viteve kompensim dënimi me burgim, me dënimin maksimal mbas faljes së jetës dhe 8 vite sa është tani e përcaktuar”, tha Artur Roshi.

/a.r