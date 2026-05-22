Deputeti austriak Peter Haubner ka ndarë një foto në rrjetet sociale gjatë takimit me deputetin demorkat Agron Gjekmarkaj.
Haubner shkruan në Facebook se pati një takim interesant me Gjekmarkaj, ndërkohë që shton se parlamentin austriak dhe atë shqiptar i lidh prej vitesh një bashkëpunim i ngushtë dhe i besueshëm.
Më tej, Haubner thekson se Austria është një mbështetëse e fortë e integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Europian.
Postimi në Facebook i deputetit austriak Haubner:
Shkëmbim interesant me nënkryetarin e Parlamentit të Shqipërisë, Agron Gjekmarkaj.
Parlamentin austriak dhe atë shqiptar i lidh prej shumë vitesh një bashkëpunim i ngushtë dhe i besueshëm, i cili pasqyrohet në shumë projekte të përbashkëta, veçanërisht në kuadër të Demokratiewerkstatt International dhe programit të bursave për Ballkanin Perëndimor.
Përveç marrëdhënieve të shkëlqyera dhe historikisht të afërta mes vendeve tona, folëm edhe për mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit në fushat e ekonomisë, shkencës dhe arsimit.
Austria e mbështet qartë Shqipërinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
