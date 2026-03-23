Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, ka reaguar lidhur me aktet e dhunës gjatë protestës së fundit, duke hedhur përgjegjësinë mbi drejtuesit politikë dhe jo mbi personat që i kryejnë ato.
Sipas Manjanit, individët që përdorin mjete të rrezikshme gjatë protestave janë “të paguar, të gënjyer ose të çmendur” dhe, për këtë arsye, mbajnë pak ose aspak përgjegjësi ligjore.
“Ata që hedhin lëndë djegëse të kombinuar me mjete piroteknike janë të paguar, të gënjyer ose të çmendur. Në të gjitha rastet pra, janë ligjërisht pak ose aspak përgjegjës.
Përgjegjësia ligjore bie direkt mbi grupimin politik që i thërret, nxit drejton në akte dhune kundër rendit publik.
Qëllimi i dhunës piroteknike dhe goditja e policisë është politik. Nuk ka asnjë lidhje me reagimet civile (jo partiake) të njerëzve për politika apo veprime të qeverisë.
Me pak fjalë deputetët e PD që thirrën, nxitën dhe drejtuan aktet e dhunës janë penalisht përgjegjës. Për më tepër, ata u panë qartë që ishin në kundërshtim të hapur të punonjësve të policisë dhe, siç është sot në fuqi Kodi Penal, mbajnë përgjegjësi ekstra për këtë.
Sa i takon imunitetit të deputetit, ai nuk të mbron nga “marinimi” me peperspry, as nga gazi lotsjellës, as nga uji me presion që përdoret kundër turmave të dhunshme. Imuniteti nuk të mbron as nga shkopi i gomës. Në asnjë rrethanë kur kryen veprime të dhunshme flagrante, imuniteti nuk të mbron. Madje në flagrancë arrestohesh që çke me të!
Kështu që, ata hallexhinjtë që hedhin shishe me benzinë e fishekzjarre nuk kanë asnjë faj. Të paktën krahasuar me çfarë bëjnë nxitësit politikë të tyre.
Janë deputetët ata që mbajnë përgjegjësi penale për nxitjen dhe drejtimin e akteve të dhunës kundër rendit publik.
Unë nuk jam për arrestime, por përgjegjësia penale duhet ushtruar dhe mbajtur.
Nuk po i hyj këtu motiveve politike që nxisin dhunë ndaj rendit publik, se ato i gjykon më shumë sesa kushdo tjetër vota.
Dhe nuk është hiç votë e vjedhur vota kundër dhunës, me thënë të drejtën!
Dhuna nuk sjell vota, por i largon ato. Edhe në Gjermani kështu është….
****
Meqë ra fjala te Gjermania, nuk ma kishte marrë mendja që degjenerimi politik të arrijë në këtë pikë që të djegësh vendin tënd për disa fotografi, që të ngjash si gjerman…”, shkruan Manjani.
Leave a Reply