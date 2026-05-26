Gjykata Kushtetuese ka mbyllur shqyrtimin e padisë së Partisë Demokratike për ministren e parë të Inteligjencës Artificiale, ‘Diella’.
Pritet që Gjykata Kushtetuese të dalë me një vendim lidhur me këtë padi, ku PD pretendon se ‘Diella’ nuk përmbush cilësitë e një ministri dhe dekretimi i saj nga Presidenti Bajram Begaj ka qenë në shkelje të ligjit.
Një e pesta e deputetëve të PD-së u ankuan në Kushtetuese dhe kërkonin shfuqizimin e dekretit të Presidentit Begaj dhe rrjedhimisht edhe shfuqizimin e ‘Diellës’ si minister.
“Ndaj deputetët demokratë kërkojnë shfuqizimin e nenit 2, të Dekretit ;Për emërimin e Kryeministrit’, nr. 331, datë 12.09.2025, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimin e nenit 1, pika 1, fjalia e dytë, të Dekretit ‘Për emërimin e Këshillit të Ministrave’, nr. 333, datë 15.09.2025, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”, thuhej mes të tjerash në ankimimin e PD-së.
Leave a Reply