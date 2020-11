Gjykata Speciale që në orët e para të mëngjesit është duke kryer bastisje në shtëpinë e Jakup Krasniqit. Pjesëtarë të EULEX-it me mbështetjen e Policisë së Kosovës, ndodhen tashmë ndodhen në shtëpinë e Krasniqit në Prishtinë.

Për këtë bastisje ka reaguar vajza e Krasniqit, Gresa e cila fajësuar deputetët e Kuvendit të Kosovës për votimin e Gjykatës Speciale.

Ajo përmes një postimi në Facebook, i ka quajtur deputetë të dështuar, të shitur e të ndryrë.

“Babi sakrifikoi vitet më të bukura të jetës që ne dhe fëmijët tuaj të gëzojmë lirinë. Unë jam krenare me babin tim, po fëmijët e juaj? Si ndihen me prindërit e tyre tradhtar?”, ka shkruar Gresa Krasniqi.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

Kadri Veseli

Enver Hoxhaj

Elmi Reçica

Agim Aliu

Fadil Beka

Labinota Demi-Murtezi

Sala Berisha-Shala

Bekim Haxhiu

Xhavit Haliti

Ramiz Kelmendi

Latif Gashi

Adem Grabovci

Azem Syla

Zenun Pajaziti

Agim Çeku

Naim Fetahu

Besim Beqaj

Nezir Çoçaj

Rrustem Mustafa

Mexhide Mjeku-Topalli

Blerta Deliu-Kodra

Selvije Halimi

Xhevahire Izmaku

Hajdar Beqa

Salihe Mustafa

Ish-bashkepartiak te babit, deputet te legjislatures me te deshtuar, deputet te deshtuar, te shitur e te ndyre

A po ju pelqejn keto pamje, si po ndiheni me keto pamje?

Babi sakrifikoi vitet me te bukura te jetes qe ne dhe femijet e juaj te gezojm lirine. Une jam krenare me babin tim, po femijet e juaj? Si ndihen me prinderit e tyre tradhetar.