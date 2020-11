Në Kuvend është depozituar një nismë ligjore nga deputeti i opozitës parlamentare, Selami Jenishehri, që kërkon ngritjen në Shqipëri në kuadrin ligjor të konceptit të detektivit privat.

Jenishehri propozon që ky koncept të përfshihet në ligjin aktual për shërbimin privat të sigurisë fizike. Në relacionin me vetëm katër paragrafë, deputeti i opozitës parlamentare thotë se ka ardhur koha që profesionit të detektivit privat t’i jepet e drejta që të bëhet pjesë e zinxhirit të mbledhjes dhe sigurimit të informacioneve e provave dhe pjesëmarrjes së palëve në proceset gjyqësore.

Ai thotë se kjo do të mbushte një vakuum në dhënien e drejtësisë, që shpesh krijohet nga korrupsioni në radhët e policisë dhe të prokurorisë, që janë dy institucionet që kanë me ligj tagrin e mbledhjes së provave.

“Ndjehet një vakuum lidhur me shumë raste të pazbardhura, apo pushime të njëpasnjëshme të çështjeve për mungesë provash. Hetimet e kryera lënë për të dëshiruar. Kjo mungesë, apo dobësi në hetim, në mbledhjen e provave dhe fakteve të ndryshme shpie gradualisht në hapësirën e shumëpërmendur të korrupsionit në këto mekanizma shtetërore”, thotë deputeti i opozitës parlamentare në relacionin shoqërues.

Megjithatë, përveç përshkrimit të kompetencave në relacion tek propozimi për ndryshimin e ligjit, deputeti i opozitës parlamentare e shtjellon edhe më shumë idenë e tij, ku mes të tjerave detektivit privat i njihet edhe e drejta “për t’u infiltruar” në misione në ndihmë të klientit të tij, si në pikën 28 të propozimit.

Jenishehri propozon ngritjen e Dhomës Kombëtare të Detektivëve Privatë, që do të trajnojë dhe japë titullin e detektivit privat për personat mbi 18-vjeç me arsim të mesëm, me zotësi të plotë juridike veprimi.

Deputeti i opozitës parlamentare e klasifikon këtë profesion në regjimin e profesioneve të lira, që duhet të taksohen sipas përcaktimeve ligjore për këto profesione.(SI)