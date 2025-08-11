Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka reaguar për situatën alarmante të ndotjes në zonën e Selitës, në Tiranë.
Përmes një postimi në Instagram, Braçe denoncon ndotjen me plehra apo hedhjen e mbetjeve inerte, kryesisht pranë Qendrës Shëndetësore, Postës e Kopshtit nr.4, ku ndër të tjera thekson se në Tiranë po nuk u çmende është fat.
“Në këtë qytet po s’u çmende është fat!
Në mes të Selitës, papërgjegjshmëri e Bashkisë që insiston të mbaj koshat e plehrave në derë të Qendrës Shëndetësore, Postës e Kopshtit 4.
Papërgjegjshmëri e njerëzve që vijnë e hedhin mbetjet inerte të punimeve në shtëpitë e tyre këtu!
Në këtë qytet është e kotë të shqetësohesh, angazhohesh, flasësh sepse gjithkush me shumë pushtet-për të vendosur për koshat, me pak pushtet-për të hedhur mbetjet e veta, nuuuuuuuuk dëgjon”, shkruan Braçe krahas videos.
