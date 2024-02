as këtij mesazhi, gazetarët e Fiksit shkojnë dhe e takojmë denoncuesen 50 vjeçare në Spitalin “Nënë Tereza” në Tiranë. Zonja ndodhej në Urgjencë, te zona e 6-katëshit te reparti i të Intosikuarëve. Fillimisht, Fiksi takon fëmijët, vajzën 10 vjeçare që e ka me bashkëjetuesin, e cila denoncoi gjendjen e saj në Fiks Fare, dhe djalin nga martesa e parë që kishte ardhur nga Italia. Denoncuesja thotë se ka ndërmarrë këtë akt pasi ka komunikuar me OPGj-në Ramiz Alia. Ramizi i ka thënë se hetimet janë mbyllur. Ai i ka shkruar mesazh, por pa i dhënë asnjë dokument. “Nga dëshpërimi që çështja u mbyll, kalova në depresion dhe piva kokrra. Aktin e ndërmora vetëm se çështja u pushua. Unë kërkoja që edhe pse e dinin se kush ishte personi, sërish e mbyllën hetimet” thotë denoncuesja.