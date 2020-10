Eurodeputeti francez Jerome Riviere, gjatë fjalës së tij në mbledhjen e mbajtur për prezantimin e paketës së zgjerimit të BE-së për 2020-ën, përdori tone raciste dhe paragjykuese ndaj shtetit shqiptar dhe shqiptarëve.

Eurodeputeti futjen e Shqipërisë në BE e cilësoi si një rrezik terrorist për të gjithë unionin.

Ai tha se futja e Shqipërisë do sjellë fundin e BE-së madje do të kishte sulme terroriste në vendet europiane nga terroristët islamik shqiptarë.

“Me futjen e Shqipërisë në BE, do të rrezikohemi nga terrorizmi. Futja e Shqipërisë në BE do të shkaktojë fundin e BE-së. Do kishte sulme terroriste në gjithë BE-në nga islamikët e Shqipërisë”, u shpreh eurodeputeti francez.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i President i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister, ndaj deputetit racist dhe ksenofob francez.

Ai i kërkoi të fliste me respekt dhe mos të përdorte etiketime të tilla.

Pas këtyre fjalëve në sallë pati ovacione në mbështetje të McAllister, duke shprehur në këtë mënyrë mbështetjen ndaj Shqipërisë dhe dënimin e deklaratave fyse dhe raciste të eurodeputetit francez Riviere.

Më tutje pati dhe një reagim të eurodeputetes spanjolle Isabel Santos, e cila gjithashtu, shprehu vlerësime për Shqipërinë dhe shqiptarët.

Ajo tha se Shqipëria është një vend ku të gjithë qytetarët janë pro-europian.

/a.r