Një bllok i rëndësishëm i fuqive evropiane ka shprehur zyrtarisht kundërshtimin e ashpër ndaj lëvizjeve të fundit legjislative në Izrael, të cilat synojnë zgjerimin e aplikimit të dënimit me vdekje. Përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar nga Ministria e Jashtme italiane (Farnesina), kryediplomatët e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar kanë kërkuar tërheqjen e menjëhershme të këtij projektligji.
Sipas deklaratës, ministrat shprehin një “shqetësim të thellë” për këtë nismë ligjore, e cila pritet të kalojë për votim në parlamentin izraelit (Knesset) javën e ardhshme.
Shqetësimi për diskriminim dhe parimet demokratike
Pika më kritike e deklaratës lidhet me natyrën e këtij projektligji. Katër ministrat e jashtëm theksojnë se janë veçanërisht të shqetësuar për natyrën de facto diskriminuese të tekstit propozues. Sipas tyre, miratimi i këtij ligji do të përbënte një goditje të rëndë për imazhin e Izraelit si shtet demokratik.
“Miratimi i tij do të rrezikonte të minonte angazhimet e Izraelit ndaj parimeve demokratike,” thuhet në tekstin e përbashkët, duke nënvizuar se një vendim i tillë do ta largonte vendin nga standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.
Evropianët kanë rikonfirmuar qëndrimin e tyre parimor kundër vrasjes shtetërore, duke e cilësuar dënimin kapital si një mjet që nuk e zgjidh problemin e kriminalitetit apo terrorizmit.
“Dënimi me vdekje është një formë çnjerëzore dhe degraduese e dënimit, pa asnjë efekt pengues,” vijon deklarata. Ministrat theksuan se refuzimi i këtij lloj dënimi është një vlerë themelore që bashkon familjen evropiane, pavarësisht rrethanave apo vendit ku ai aplikohet.
Thirrja drejtuar qeverisë izraelite
Në mbyllje të dokumentit, katër fuqitë evropiane u bëjnë thirrje të drejtpërdrejtë vendimmarrësve izraelitë, si në Qeveri ashtu edhe në Knesset, që të tërhiqen nga këto plane përpara se projektligji të shndërrohet në normë fuqiplotë. Kjo lëvizje diplomatike vjen në një moment tensionesh të larta, duke shtuar presionin ndërkombëtar mbi kabinetin izraelit për të ruajtur status quo-në e sistemit të tij gjyqësor.
