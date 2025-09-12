Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të enjten se ishte “shumë e habitshme” që ish-presidenti brazilian, Jair Bolsonaro, u dënua për përpjekje për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2022 në vend.
“E pashë atë gjyq. E njoh mjaft mirë – një udhëheqës i huaj. Mendova se ishte një president i mirë i Brazilit. Dhe është shumë e habitshme që kjo mund të ndodhte”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. “Kjo është shumë e ngjashme me atë që u përpoqën të bënin me mua, por nuk ia dolën fare pa u ndëshkuar. Por gjithmonë mund ta them këtë: E njihja si president të Brazilit. Ai ishte një njeri i mirë dhe nuk e shoh të ndodhë kjo.”
Gjyqtarja Carmen Lucia iu bashkua kolegëve të saj Alexandre de Moraes dhe Flavio Dino në vendimin për të dënuar udhëheqësin e ekstremit të djathtë të akuzuar për udhëheqjen e një organizate të armatosur kriminale për të qëndruar në pushtet pas humbjes së tij ndaj Luiz Inacio Lula da Silva. Të mërkurën, gjyqtari Luiz Fux nuk ishte dakord, duke votuar për lirimin nga akuzat.
“Zyra e Prokurorit ofroi prova bindëse se grupi, i udhëhequr nga Jair Messias Bolsonaro, i përbërë nga figura kyçe nga qeveria, Forcat e Armatosura dhe shërbimet e inteligjencës, zbatoi një plan progresiv dhe sistematik për të sulmuar institucionet demokratike, me qëllim dëmtimin e alternimit legjitim të pushtetit në zgjedhjet e vitit 2022”, tha Lucia.
Vota përfundimtare tani varet nga gjyqtari Cristiano Zanin. Vendimi i tij do të përcaktojë nëse Bolsonaro mund të apelojë dënimin e tij përfundimtar. Nëse Zanin vendos në favor të ish-presidentit, Bolsonaro mund të apelojë në Gjykatën Supreme të plotë.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, i cili shërben edhe si këshilltar i sigurisë kombëtare i Trump, u zotua se SHBA-të do të ndërmarrin veprime pas vendimit.
“Përndjekjet politike nga shkelësi i të drejtave të njeriut, i sanksionuar nga Alexandre de Moraes, vazhdojnë, pasi ai dhe të tjerë në gjykatën supreme të Brazilit kanë vendosur padrejtësisht të burgosin ish-Presidentin Jair Bolsonaro”, shkroi Rubio në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke iu referuar sanksioneve të vendosura nga administrata Trump ndaj Moraes në një përpjekje për ta ushtruar presion ndaj tij që të heqë dorë nga çështja.
“Shtetet e Bashkuara do t’i përgjigjen në përputhje me këtë gjueti shtrigash”, shtoi ai.
Krimet e akuzuara kundër Bolsonaros mbartin një dënim maksimal prej 43 vitesh burg. Gjyqtarët do të debatojnë dënimin specifik të premten për të vendosur se ku do ta vuajë dënimin ish-presidenti, me mundësi që variojnë nga burgimi në shtëpi deri te një qeli e veçantë në një burg të sigurisë së lartë.
