Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku ishte këtë të diel në Bulqizë për të ndjekur nga afër aksionin për shuarjen e flakëve. Pikërisht nga atje, ajo deklaroi se në Kodin e ri Penal do të kërkohet që zjarrvënia të jetë vepër penale dhe të dënohet maksimalisht.

“Kemi pasur zjarrvënës të qëllimshëm. Në Kodin e ri Penal do të kërkojmë nga ligjvënësit në Parlamentin e ri që zjarrvënia e qëllimshme, por edhe zjarrvënia pa dashje – duke ditur shumë mirë se cilat janë pasojat – të jetë vepër penale dhe të ketë penalitete maksimale.”

Balluku tha se është bërë një punë e mirë nga policia për identifikimin e zjarrvënësve. Për këta të fundit, ajo u shpreh se nuk do të ketë ruajtje të identitetit dhe emrat e tyre do të bëhen publikë, për t’u kthyer në shembull.

“Janë identifikuar zjarrvënësit në të gjithë territorin, të cilët do të bëhen shembull, për të thënë të drejtën. Ky është momenti që ne nuk duhet t’u ruajmë identitetin, ashtu siç parashikohet në disa raste nga ligji. Identiteti i tyre do të jetë publik, për t’i kthyer në shembull. Nga ana tjetër, Policia e Shtetit, qeveria shqiptare dhe pushteti vendor kanë qenë në krye të detyrës gjatë këtyre ditëve dhe do të kërkojnë që të penalizohen maksimalisht.”

Kjo deklaratë e Ballukut vjen në një kohë kur vendi është përfshirë prej javësh nga flakët në zona të ndryshme nga veriu në jug, ku mijëra hektarë pyje, por dhe pemë frutore janë shkrumbuar. Ndërkohë që janë djegur apo rrezikuar edhe banesa. Madje në tre fshatra të Delvinës, dy ditë më parë u urdhërua evakuiimi i banorëve të rrezikuar.

Në ditët e fundit, Policia e Shtetit ka intensifikuar veprimet hetimore dhe operacionale në të gjithë vendin për të parandaluar zjarrvëniet por edhe për të identifikuar, kapur dhe ndëshkuar autorët, qofshin ata me qëllim të qëllimshëm apo si pasojë e pakujdesisë.

Sipas të dhënave të deritanishme, vetëm gjatë 72 orëve të fundit janë arrestuar, ndaluar apo proceduar penalisht 12 persona, të dyshuar si autorë të zjarrvënieve në qarqe të ndryshme të vendit.