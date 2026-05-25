Në kohën kur kryeministri Edi Rama priste në zyrën e tij ministrin grek të mbrojtjes Nikos Dendias, Sali Berisha doli në mbrojtje të marrëveshjes së detit mes tij dhe Greqisë në 2009, edhe pse një pakt i kritikuar dhe goditur nga Gjykata Kushtetuese në vend.
“Edi Rama, për llogari të palëve të treta, bëri gjithçka që të sabotonte marrëveshjen e arritur para vitit 2013 me palën greke. E kam theksuar dhe e theksoj se ajo ishte një marrëveshje ku të dy palët fitonin, ishte win-win marrëveshje. Tani, çfarë bëri Edi Rama? Në vend se ta vazhdonte aty ku e lamë me palën greke, pasi e rrëzoi Gjykata Kushtetuese në mënyrë absolute në kundërshtim me interesin kombëtar të Shqipërisë, dhe e faktoj shumë thjeshtë këtë.Pasi e rrëzoi Gjykata Kushtetuese, pala greke kërkoi rinegocim. Unë u thashë atyre që nuk bëj rinegocim më. Arritëm ku arritëm. Tani meqenëse Kushtetuta e Shqipërisë përcakton se ligji ndërkombëtar prevalon mbi ligjin kombëtar, çka do të thotë vendimet e gjykatave ndërkombëtare prevalojnë mbi vendimet e gjykatave kombëtare, urdhëroni ta dërgojmë në Gjykatën e Hagës, Gjykatën e Detit. Fillimisht hezituan. Por pastaj e pranuan dhe i falënderoj që e pranuan. E drejtë, kishin të drejtën e tyre. Dhe e lamë që atë marrëveshje ta çonim në Gjykatën e Hagës”, tha Berisha.
Ramën e akuzon si aventurier që po çështjen e detit po e zvarrit.
“Partia Demokratike ka dënuar me forcën më të madhe qëndrimin absolutisht të papërgjegjshëm të Edi Ramës dhe qeverisë së tij ndaj këtij problemi të rëndësishëm për marrëdhëniet midis dy vendeve tona. E kupton çfarë aventurierësh? Aventurierë”, tha Berisha.
