Ditën e sotme, Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj mori pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes mes Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive me Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, në funksion të nxitjes së zejtarisë dhe punësimit, në përfitim të të rinjve dhe zanatçinjve.

Gjatë kësaj marrëveshje, Denaj theksoi se, lista e profesioneve zejtare, e hartuar nga AKPA-ja dhe DHKZ-ja, ka qenë një hap i mirë për bashkëpunimin e mëtejshëm mes dy palëve. Pasurimi i Regjistrit të Zejtarëve në Shqipëri nga DHKZ-ja, në bashkëpunim me AKPA-në, do të jetë vetëm nisma e parë e këtij projekti.

“Ne do të vazhdojmë punën tonë për të nxitur të gjithë zejtarët për të vijuar punën e tyre të çmuar, do të vazhdojmë të mbështesim mundësitë për të pasuruar zejtarët e rinj me aftësi, për të trashëguar në të ardhmen zanatin e zejtarëve të sotshëm dhe të djeshëm. Gjithashtu, ne do të punojmë për krijimin e kurikulave për të përmirësuar cilësinë e tyre dhe gjetjen e atyre vlerave profesionale, që i vlejnë tregut të punës, zhvillimit ekonomik dhe ruajtjes së trashëgimisë’, u shpreh ministrja.

Modernizimi dhe promovimi i mëtejshëm i zejtarisë në të gjitha zonat e Shqipërisë, urbane dhe rurale, shtoi Denaj, do të jenë nisma paralele, për ti dhënë një hov të ri këtij sektori.