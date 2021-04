Programi ekonomik që Partia Socilaiste dhe Qeveria Rama ka prezantuar janë të fokusuar te lehtësitë ndaj biznesit dhe mbështetje për cdo sektor të ekonomisë.

Kandidatja me nr 4 në Qarkun e Vlorës, për Partinë Socialiste, njëkohësisht Ministre e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, zhvilloi gjatë ditës së sotme takime me tregtarët e Tregut Industrial të qytetit të Sarandës.

“Me tregtarët e Tregut Industrial të qytetit të Sarandës, ku së bashku me kryetarin e Bashkisë biseduam për ecurinë e bizneseve, shqetësimet e tyre, si dhe prezantuam programin ekonomik të Partisë Socialiste për #mandatin3. Si kandidate për deputete, në bashkëpunim edhe me pushtetin vendor do të angazhohemi për mbështetjen e tyre dhe ofrimin e shërbimeve më të mira””, shkruan Denaj në rrjtet e saj sociale./ b.h