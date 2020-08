Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj ishte sot në kompaninë e prodhimit të këpucëve “MiTo by Caterina Firenze”, në Berat, që falë paketës mbështetëse të qeverisë është transformuar nga fason në biznes prodhues me cikël të mbyllur, ku sot janë të punësuar 450 punonjës.

Kompania është mbështetur nga qeveria edhe nëpërmjet skemave të Garancisë Sovrane 1 dhe 2 për të siguruar jo thjesht vijueshmërinë e aktivitetit, po edhe rritjen e mëtejshme të prodhimit.

Denaj tha se “mbyllja e të gjithë procesit të përpunimit dhe krijimi i modeleve në bazë të kërkesave të tregut ndërkombëtar, e kanë bërë kompaninë një ndër shembujt kuptimplotë të transformimit të viteve të fundit në këtë sektor”.

Ajo theksoi se “lajmi i mirë është, se deri në datën 10 gusht, ka arritur në 275 numri i aplikimeve nga biznesi për Garancinë Sovrane 2, baraz me një vlerë kreditimi rreth 10.5 miliardë lekë”.

“Fasonët kanë pasur edhe goditjen më të madhe kur vjen puan te aktiviteti, por jo të gjithë fasonët e kanë ndjerë njësoj. Ju jeni një nga ata që e kanë kthyer në një linjë prodhimi”, iu drejtua Denaj sipërmarrësit.

Ndërkohë, sipërmarrësi shtoi se “na u deshën 3 vite e gjysmë, gati 4 vjet, për të kaluar nga një firmë fason në një firmë që punon për produktin tonë”. “Nëse ne sot do të ishim një firmë fason do të vuanim problemet e krizës akoma më shumë, ndërsa ne kemi fatin që punojmë e programojmë vetë sipas nevojave tona”, tha ai, duke theksuar se “nga puna janë larguar vetëm personat që kanë ikur me dëshirën e tyre nga frika e pandemisë”.

Sipërmarrësi u shpreh se “kemi shfyrtëzuar Garancinë e parë Sovrane të qeverisë, ndërsa për të dytën kemi bërë kërkesën dhe urojmë që ta marrim sepse për ne është vërtetë një oksigjen”.

“Garancia Sovrane është për të ndihmuar biznese si ju për t’ia dalë dhe fasonet janë një nga bizneset që kanë më shumë nevojë për riorganizim dhe riinventarizim të gjtihë mallrave të tyre, sepse mundet që shumë kompani të jenë duke menduar sot, atë që keni menduar ju para disa vitesh, të kthehen drejt prodhimit. Ato biznese që janë të vogla e kanë të vështirë, po pse të mos bashkohen dhe pse të mos grupohen”, tha Denaj.

Denaj tha se “po të shkojmë drejt prodhimit besoj se do ia dalim edhe në këtë fazë”. “Që të shkojmë drejt asaj do të na duhen kapitale, incentiva dhe besojmë se jo vetëm Garancitë por edhe skema të tjera mund të diskutojmë me përfaqësues të industrisë suaj. Por mbi të gjitha ne duhet të ndryshojmë mënyrën e të bërit fason”, tha ajo.

Ministrja Denaj tha se “kombinimi i granteve dhe Garancisë është një skemë që po funksionon”. “Ne po e shikojmë atë me disa sektorë. Duhet parë pikërisht se si industria të kthehet në industri e cila është autonome. Mund të shikojmë edhe grupime, mund të shikojmë se si skemat të shkojnë për një produkt i cili rrit edhe cilësinë edhe automatizimin dhe për këtë edhe grantet edhe garancitë të kombinuara sigurisht që do të bënin sens dhe do të kemi ‘Made in Albania’ si një markë”, tha Denaj.

