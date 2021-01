Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj në një konferencë për mediat i është përgjigjur sot presidentit Ilir Meta në lidhje me marrëveshjen e huasë me Fondit Saudit të Zhvillimit për projektin e rrugës Vlorë-Orikum.

Ministrja pohoi se nuk ka pasur negociata për marrëveshjen pasi nuk bëhej fjalë për hua të re, por për një hua të negociuar më parë. Ajo tha ndër të tjera se një pjesë e huasë është rialokuar nga një objekt në tjetër, brenda të njëjtës zonë gjeografike, ndërsa shtoi se janë respektuar të gjitha proceduat dhe nuk ka shkelje të Kushtetutës.

“Ky aks do të sjellë përfitime për qytetarët. Presidenti i Republikës është informuar me dy shkresa për huan, në lidhje me termin ‘negocim’ dhe arsyet e ndryshimit. Nuk bëhet fjalë për marrjen përsipër të një detyrimi financiar të ri jashtë parashikimeve buxhetore dhe termave financiare të rialokuara më parë. Ky është rialokim i siguruar më parë pas një marrëveshje. Ajo që kërkohet të arrihet është që me të një fond të negociuar sipas parashikimeve kushtetuese, të realizohet një projekt infrastrukturor në të njëjtën vend. Nuk do të ndryshojë as shuma, as afati. Kjo dakordësi me kompaninë, i hapi rrugë punës. Ku qëndron kundërshtia me Kushtetutën?! Në germë? Në qëllim apo frymë? Ai është lehtësisht i lexueshëm, pasi është nevojë për të rritur investim instrastrukturor. Procedura është ligjore. Sqarojmë zyrën e presidentit se vetëm për kushtet e projektmarrëveshjes, nuk janë dakord me kushtet bazë të një marrëveshje të tillë, vetëm në këtë raste ngrihet grupet negociatore.”, tha Denaj.

Denaj tha se Meta intepreton në mënyrë të gabuar. “Presidenti për të mbështetur arsyet e refuzimit të kërkesës së autorizimit të plotfuqishmërisë interpreton në mënyrë të gabuar. Ngre akuza për mashtrim, kundërshtim me Kushtetutën, akuza të panevojshme sepse nuk është ky qëllimi i qeverisë dhe Ministrisë së Financave. Në këtë moment kërkoj të sqaroj publikisht se cila është nevoja e ndryshimit të objektit infrastrukturor. Analiza e vlerësimit të projektit të parë të lotit të 4 të lumit të Vlorës, nxori një vlerë më të lartë se vlera e huas dhe vetë projektin e parë jo ekonomik. U vendos kalimi i fondeve në një tjetër projekt. Projekti i ri ekonomik është gati dhe FSHZH është në fazat finale për të rakorduar financimin e tij. Kujtoj të gjithë banorët e zonave malore se prej gati 30 vitesh po shohin të bëhet realitet një ndërlidhje mes zonave që ishte ëndërr. Lidhja e Tepelenës me bregdetin e Jugut po realizohet nëpërmjet rrugës Gusmar-Kuç.”, pohoi ministrja.

Denaj tha se nga Meta priten argumente juridikë dhe jo të vonojë dy muaj shkresën e datës 2 nëntor 2020.

Në nisje të konferencës ku publikoi edhe dokumentet, ministrja shprehet:

Mos e pengo Vloren Ilir, sepse Vlora s’është bahçe e LSI, po është konaku i Shqipërisë.

Projekti financohet nga Fondi Saudit dhe është bllokuar nga Ilir Meta, për arsyen e kuptueshme kollaj fare nga çdo qytetar i Vlorës e i Shqipërisë, nëse s’është kaçak i LSI-së.

a.r