Policia e Elbasanit njoftoi se ka marrë masa pas njoftimit nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për bllokimin e lëvizjes në aksin Librazhd-Pogradec, në vendin e quajtur “Arrat e Gurrës” ku pati rrëshqitje të dheut.
Policia njoftoi se ka ndaluar qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rëndë dhe autobusëve në këtë segment rrugor deri në një njoftim të dytë. Po ashtu, janë ngritur disa pika kontrolli dhe janë shtuar shërbimet e Policisë Rrugore për devijimin e ndalimin e këtyre mjeteve.
“Po bashkëpunohet me strukturat përgjegjëse për monitorimin e vazhdueshëm të situatës në terren”, njoftoi policia.
Uniformat blu të Elbasanit njoftojnë se do të jenë të pranishme 27/7 në zonë, me qëllim parandalimin e rrezikut.
“Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan apelon për mirëkuptim dhe për respektim rigoroz të sinjalistikës dhe udhëzimeve të dhëna nga shërbimet e Policisë”, tha policia.
Kujtojmë se në segmentin në fjalë ishin konstatuar çarje të vjetra dhe të reja që janë thelluar akoma më shumë këto ditë. Fillimisht, nga Autoriteti Rrugor Shqiptar pati një kufizim të lëvizjes me një korsi në vendin e ngjarjes, por për shkak të agravimit të situatës, është vendosur të ndalohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rëndë dhe autobusëve.
