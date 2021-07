Vizita e Dua Lipës në Shqipëri, ka bërë jehonë në gjithë botën.

Por, në mënyrë të pabesueshme, shumë demokratë në Shqipëri i janë

vërsulur asaj pse ka takuar Edi Ramën dhe Erion Veliajn, a thua është

faji i saj pse kryeministër i Shqipërisë është Edi Rama dhe

kryebashkiak i Tiranës është Erion Veliaj.

“Nje nga gjerat me te uleta per nje artist (muzikant, shkrimtar, piktor,

..) nje sportist te rendesishem, nje fizikan apo nje historian, nje figure

te rendesishme te kultures apo dijes eshte padyshim dalja ne

fotografi apo marrja pjese ne aktivitete propagandistike me

udheheqesit zullumqare, me drejtuesit hajdute dhe shkaterrues te

jetes se njerezve, me kryeministra apo kryetare bashkie mashtrues

dhe shkaktare te mjerimit dhe deshperimit, me politikane qe

bashkepunojne me krimin dhe drogen.

Nje artist apo nje figure e tille duhet ti rrije perballe nje udheheqesi te

tille dhe ti thote te verteten.

Detyra e tyre eshte kundershtimi i udheheqrsve te tille, eshte

mbrojtja e te dobëteve dhe e te vjedhurve dhe jo legjitimimi i

pushtetareve zullumqare.

N.q.s edhe keta njehsohen me pushtetin zullumqar, atehere keta nuk

jane me asgje dhe kot presim nga njerezit te bejne dallimin.

Ps: Gent Kaprata si njeri i holle qe eshte, ironikisht ju “kerkoi”

demokrateve qe te sulmojne Dua Lipen. Une, besoj Genti mendon qe

jam demokrat, nuk e kam domosdo thjesht me Dua Lipen”, shkruan

një ish-kandidat për deputet i PD-së, Fitim Zekthi, që është dhe

këshilltar i Lulzim Bashës.

Si ai, ka dhe plot të tjerë në rrjet, që në vend të lumturohen pse një

këngëtare me përmasa botërore vjen në Shqipëri dhe i bën reklamë

vendit tonë, i janë vërsulur me banalitete të tilla, pse takon Ramën e

Veliajn.

Sikur e ka fajin ajo, që në këtë vend nuk është kryeministër Lulzim

Basha, por Edi Rama!

(TemA)