Mbështetës të PD dhe aleatëve të saj të koalicionit ‘Aleanca Shqipëria Madhështore’ janë mbledhur në një protestë përgjatë bulevardit ‘Zogu I’ për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve, që e konsiderojnë të deformuar si pasojë e ndërhyrjes së Qeverisë Rama dhe bandave që mbështesin atë.

Belind Këlliçi, drejtues politik i PD-së për Tiranën, ku opozita fiutoi vetëm 13 mandate, dy më pak se zgjedhjet e 2021, tha se do të faktohet manipulimi zgjedhor.

Këlliçi u shpreh i bindur se pas disa muajshe ose 1 viti, do ngremë pyetjen se ku është Edi Rama dhe ministrat e tij.

“Kush ka future duart duke deformuar votën e shqiptarëve, të jeni të bindur se do të përballen me ligjin. Do të bëjmë të njëjtën gjë që bëmë për zgjedhjet e 2023-it. Do të faktojmë manipulimin zgjedhor dhe do të pyesim ku është Edi Rama pas 7 muajsh apo 1 viti? Të jeni të bindur për këtë”, tha Këlliçi.

Në vijim ai theksoi se natyrisht edhe PD mund të ketë gabimet e saj dhe do të bëjë analizën e saj, pork jo do të ndodhë pasi të publikohet edhe raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR përe zgjedhjet.

“Ne do të bëjmë analizën tonë, do të shikojmë ku kemi gabuar, janë kandidatët apo program, por këtë do e bëjmë pas raportit përfundimtar të ODIHR për zgjedhjet”, tha Këlliçi.