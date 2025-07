Një grup prej njëmbëdhjetë senatorësh demokratë në SHBA i ka dërguar një letër Presidentit Donald Trump, duke shprehur “shqetësim për abuzimin e dukshëm të pushtetit” përmes kërcënimit për një luftë tregtare me Brazilin.

Në letrën zyrtare, ata e cilësojnë tarifat e propozuara si një përpjekje për të ndikuar në sistemin gjyqësor brazilian në favor të ish-presidentit Jair Bolsonaro.

“Ndërhyrja në sistemin ligjor të një vendi tjetër sovran krijon një precedent të rrezikshëm, nxit një luftë tregtare të panevojshme dhe vë në rrezik qytetarët dhe kompanitë amerikane ndaj hakmarrjeve,” thuhet në letrën e senatorëve.

Ata theksojnë se Bolsonaro është një shtetas brazilian që po përballet me akuza në vendin e tij për përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve, dhe se çdo ndërhyrje në këtë proces mund të dëmtojë ndikimin amerikan në rajon dhe interesat strategjike dhe ekonomike të SHBA-së në Amerikën Latine.

Sipas demokratëve, një përplasje tregtare me Brazilin do të kishte pasoja të rënda ekonomike, duke goditur konsumatorët dhe bizneset amerikane. Ata shtojnë se shkëmbimet tregtare me Brazilin mbështesin afro 130 mijë vende pune në Shtetet e Bashkuara.