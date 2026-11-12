Katër senatorë amerikanë të rreshtuar me Partinë Demokratike kanë deklaruar se nuk do të pranojnë një marrëveshje për shpenzimet në fund të vitit, nëse ajo nuk kufizon mundësinë e presidentit Donald Trump për të vazhduar luftën kundër Iranit.
Në një deklaratë, senatorët Michael Bennet, Bernie Sanders, Chris Van Hollen dhe Tammy Duckworth thanë se “populli amerikan ka qenë i qartë, duhet t’i japim fund luftës së paligjshme dhe shkatërrimtare të presidentit Trump kundër Iranit”.
Me afrimin e afatit të 11 dhjetorit për financimin e qeverisë, senatorët thanë se Kongresi nuk duhet të pranojë një marrëveshje afatshkurtër që siguron “miliarda dollarë shtesë” për “luftën e zgjedhur nga Trump”.
Duke iu referuar luftërave në Vietnam, Afganistan dhe Irak, ata paralajmëruan se luftërat “mund të zgjasin me dekada”, dëmtojnë ekonominë, shterojnë burimet ushtarake dhe i bëjnë amerikanët më pak të sigurt.
“Kur të votojmë për ndarjen e fondeve, synojmë të financojmë qeverinë dhe të ndalojmë financimin e kësaj lufte”, thuhet në deklaratë.
Kjo deklaratë erdhi pas një letre të demokratit Bennet, në të cilën ai u bëri thirrje kolegëve të tij në Senat të bllokojnë çdo paketë financimi që përfshin fonde shtesë për luftën.
Ndërkohë, Trump, përmes platformës së tij Truth Social, i bëri thirrje udhëheqjes së Senatit që të ndërmarrë “menjëherë” hapa për miratimin e një projektligji prej 350 miliardë dollarësh për financimin e ushtrisë, përmes procedurës së pajtimit buxhetor.
Ai pretendoi se gjatë mandatit të tij të parë e rindërtoi ushtrinë dhe se po e bën këtë “përsëri, më të madhe dhe më të mirë se kurrë më parë”.
Trump argumentoi se “shumica radikale demokrate në Kongresin e ardhshëm” e ka bllokimin e këtij investimi si “prioritetin numër një”, duke theksuar se demokratët duan t’i lënë trupat amerikane “të dobëta dhe të pambrojtura”.
“Republikanët duhet të bëjnë atë që u takon për luftëtarët tanë. Demokratët nuk do ta bëjnë kurrë këtë. Koha është tani”, deklaroi ai.
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