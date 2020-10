Deklarata e bërë nga ish- deputeti i PD-së, Ervin Salianji se “do të largohej nga politika nëse vërtetohet që ka pasur ndërhyrjen në votimet e PD-së në Maliq” ka sjellë jo pak reagime në radhët e demokratëve.

Sipas tyre procesi i votimi ka qenë i manipuluar, kanë votuar persona që nuk kanë qenë anëtarë të partisë, votimet janë mbyllur para kohe e mbi të gjitha vë theksin se Salianji i trembet një rivotimi.

“Meqë kolegut të Babales ia kam hequr vizën prej kohësh, lutem që dikush t’i thotë se nëse doni prova duhet të shkojë të pyesë: në çfarë ore u mbyll votimi? Pse votuan edhe personazhet që nuk ishin anëtarë? Çfarë pune kishte babai i jot të merrej me transport votuesish? Pse ke frikë t’i ripërsërisësh zgjedhjet”, janë këto disa nga pyetjet të ngritura nga një demokrat.

“Nëse në vitet 1990 do të imagjinoja se demokracia e Shqipërisë do të gatuhej nga duart e një personazhi si Salianji do të preferoja të kisha ikur me kohë. Këtë reflektim më dha momenti teksa po ndiqja ditën e djeshme kur paturpësisht tha se ka marrë votën e degës së Maliqit, në një kohë kur angazhoi të atin dhe lanjohjtë që ka përreth në mënyrë që ata nuk e duan, të mos votonin dhe të mos shprehnin vullnetin e tyre. Nëse në fillim një burrë me (R) dhe jo jo për faj të tij, por të natyrës, tani është pa (R) fare që harron se janë paratë tona ato që e bëjnë të luajnë kështu me njerëzit. Paratë tona që atij ish- kryemunar i Lozhanit i bëri këto ditë”, vijon më tej shkrimi i tij.

/a.r