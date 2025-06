Kështu i kujton plot 44 vite punë në arsimin parauniversitar, 77 vjeçari Bujar Bashllari, i cili prej 12 vitesh ka dalë në pension. Një jetë në arsim, mesuesi i matematikes e fizikës ka lëvizur në disa shkolla, ku vendi ka pasur nevojë.

“Kam përfunduar Institutin e Lartë Pedagogjik në Shkodër në 1969. Emërimi më ka ardhur po atje , që je emëruar mësues matematikë – fizike në fshatin Lumaj të Korçës. Fshati im i lindjes me fshatin ku isha mësues ishte gati 3 orë në këmbë dhe terreni vështirë sepse kishte edhe lumenj. Unë e bëja një herë në jave këtë rrugë. Nëse nuk vinte makina deri në orën 6 të mëngejsit , ateherë ikja në këmbë në punë, në shi, në dëborë. Pastaj më transferuan në Kolanec dhe atje punova 4 vjet . Në Tiranë në 1995 kam punuar fillimisht në Hekal , pastaj në Domje deri në 2013“, tha Bashllari.

Na thotë se në kohën e komunizmit, figura e mësuesit respektohej jo vetëm nga nxënësit, por edhe nga shoqëria.

“Roli i mësuesit respektohej jashtëzakonisht. Misioni i mësuesit është misioni më fisnik, më i domosdoshëm, më i madh, se ka të bëjë me edukimin e brezit të ardhshëm”, tha ai.

Ndryshe nga periudha e komunizmit, sot është e vështirë të gjenden mësues në ciklin parauniversitar. Nga 30 mijë mësues në sistem, 98% janë femra.

Livia Selishta është një prej mësuesve në shkollën 9-vjecare “Avni Rustemi”.

Mësuesia për të ka qënë një ëndërr e fëmijërisë.

“Unë bëra 6 vite që jam në sistemin arsimor, por në këtë shkollë kam 4 vite. Mësuesia është një ëndërr që unë e kam pasur që në fëmijëri. Që e vogël që bënim lojërat me shoqet dhe unë isha gjithmonë mesuesja. Dhe me kakimin e kohës kuptova që kjo shoqëri ka nevojë të bësh diçka që të zhvillohet, si mësues mund të prekësh të ardhmen dhe të ndikosh tek fëmijët të bëhen qytetarë më të mirë”, tha ajo.

Për ekspertët e çështjeve të arsimit, refuzimi i meshkujve për mësuesinë lidhet me disa arsye.

“Ashtu si në takim me prindër, janë shumica mama dhe shumë pak janë baballarë. Kjo lidhet me trendin që zakonisht vajzat preferojnë të kenë një orar më të shkurtuar të jenë më shpejt në shtëpi prandaj zgjedhin mësuesinë, ndërsa baballarët duan më shumë karrierë, të sjellin më shumë të ardhura. Zgjedhjet janë të lidhuara ngushtë me atë që sjell të ardhura profesoni i mësuesit”, u shpreh Irida Sina, eksperte për çështjet e arsimit.

Sipas Eurostat, Shqipëria mban vendin e parë në Evropë për përqindjen e mësuesve femra në krahasim me totalin në arsimin parauniversitar.