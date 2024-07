Merih Demiral ishte heroi i Turqisë ndaj Austrisë, teksa realizoi dy golat që e çuan kombëtaren e tij në çerekfinale ndaj Holandës.

Megjithatë, tashmë trajneri Montella duhet të bëjë llogaritë pa mbrojtësin, i cili është pezulluar nga UEFA me dy ndeshje, njësoj siç ndodhi edhe me Mirlind Dakun. Demiral çoi duart lart duke bërë me gishta shenjën e “ujqërve” që është një simbol i grupimit “Ujqërit Gri”, i cili në disa vende cilësohet si organizatë ekstremiste.

Ndërkohë, ka shpëtuar Bellingham, i cili është gjobitur vetëm me 20 mijë euro pas gjestit të turpshëm në fund të ndeshjes ndaj Sllovakisë.

/a.r