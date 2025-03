Vijojnë hetimet e thelluara për vënien përpara përgjegjësisë penale të personave përgjegjës për dëmtimet në zonën e mbrojtur të malit të Tomorrit.

Ekzekutohen 4 masa sigurie të caktuara nga Gjykata e Beratit, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, kryer në bashkëpunim.

Për këtë rast, në muajin nëntor 2024, si rezultat i kontrolleve të ushtruara në malin e Tomorrit, shërbimet e Policisë arrestuan 1 administrator subjekti, vëllain dhe kushëririn e tij, pasi u kapën duke larguar 1 mjet ekskavator me të cilin dyshohet se kishin nxjerrë gurë dekorativë. Gjithashtu u shpallën në kërkim 5 administratorë subjektesh dhe u referuan materialet për drejtorin dhe 1 përgjegjës i AZDM Berat.

Sektori për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare në DVP Berat në bashkëpunim me Prokurorinë Berat, në vijim të hetimeve në kuadër të procedimit penal të regjistruar në muajin nëntor 2024, ka ekzekutuar 4 masa sigurie të caktuara nga Gjykata e Beratit, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, kryer në bashkëpunim, si më poshtë:

-masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, për shtetasit:

– F. N., 56 vjeç, banues në Berat, me detyrë drejtor i AZDM Berat;

– S. H., 65 vjeç, banues në Berat, me detyrë përgjegjës monitorimi pranë AZDM Berat;

– L. H., 37 vjeç, banues në Berat, me detyrë përgjegjës pranë AZDM Berat.

-masën e sigurisë “Detyrim paraqitje” , për shtetasin G. Z., 58 vjeç, banues në Skrapar, Specialist zone, në Komisariatin e Policisë Skrapar;

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme.