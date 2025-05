Ka përfunduar procesi i numërimit të votave për subjektet politike edhe në KZAZ 90, të bashkisë së Delvinës.

Sipas tabelës së rezultateve të publikuar në faqen e KQZ, në Delvinë udhëheq PS me 2545, Partia Demokratike me 1152 vota dhe forcë e tretë është PSD me 273 vota.

Ndërkohë që Shqipëria Bëhet numëron në Delvinë 264 vota, Mundësia 55 vota, Lëvizja Bashkë 22 vota, Koalicioni Euroatlantik 13, Aleanca Kombëtare Shqiptare 11, Aleanca Demokracia e Re 3, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 6.