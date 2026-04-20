Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, J.D. Vance, së bashku me delegacionin amerikan që merr pjesë në bisedimet e paqes me Iranin, janë nisur drejt Pakistanit dhe pritet të mbërrijnë brenda pak orësh.
Këtë e deklaroi të hënën presidenti Donald Trump në një intervistë për New York Post, duke shtuar se është i gatshëm të takohet me zyrtarë të lartë iranianë nëse arrihet përparim në negociata.
Në një intervistë tjetër për Fox News, Trump shkoi më tej, duke deklaruar se një marrëveshje me Teheranin mund të nënshkruhet “që sot”.
“Bisedimet pritet të zhvillohen”, tha Trump duke hedhur poshtë dyshimet për dështimin e negociatave. “Në këtë fazë, nuk besoj se dikush po luan lojëra”, shtoi ai.
Presidenti konfirmoi se një delegacion i nivelit të lartë amerikan, ku përfshihen zëvendëspresidenti J.D. Vance, i dërguari i posaçëm Steve Witkoff dhe këshilltari Jared Kushner, është nisur drejt Islamabadit për raundin e radhës të bisedimeve.
“Ata janë tashmë në rrugë. Do të jenë atje sonte”, deklaroi Trump.
Leave a Reply