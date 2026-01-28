Në emisionin “Real Story” në ABC News, analisti Frrok Çupi komentoi iniciativën për të dekriminalizuar shpifjen.
Gjatë intervistës, Çupi tha se për herë të parë ligji i drejtohet drejtpërdrejt gazetarit.
“Ky ligj ka bërë një hap përpara, pra për herë të parë i drejtohet drejtpërdrejt gazetarit. Deri tani është thënë media…Por fjala dekriminalizim godet shumë”, u shpreh Çupi.
Më tej gjatë intervistës, theksoi se ligji tenton të bëjë një kthesë të madhe, duke shtuar se detyra e gazetarit është të garantojë të vërtetën.
“Problemi që flasim sot është shumë i rëndësishëm sepse ka të bëjë me një kthesë të madhe dhe ne duhet të jemi me ligjin, Por ky është një diskutim botëror, akademik, ligjor…Çfarë është gazetari dhe çfarë është shteti. Pra detyra e shtetit është të garantojë liri ndërsa detyra e gazetarit është të garantojë të vërtetën”, tha ai.
