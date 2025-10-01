Dekreti i Presidentit Bajram Begaj për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore në 6 bashki (përfshirë Tiranën) më 9 nëntor, ka nxitur kritika të forta nga Kryetari i Lëvizjes Bashkë, Arlind Qori.
I ftuar në emisionin “Trialog” në RTSH 1, nën moderimin e Alba Alishanit, ku të pranishëm ishin edhe analistët politikë Lorenc Vangjeli, Preç Zogaj dhe Arion Sulo, kreu i Lëvizjes Bashkë vuri në dyshim veprimin e menjëhershëm të Presidentit për dekretimin e zgjedhjeve, duke theksuar se situata ligjore rreth shkarkimit të ish-kryebashkiakut të Tiranës mbetet konfuze.
“Më habit padurimi i tij,” tha Qori, duke shtuar se Presidenti kishte kohë dhe hapësirë për t’u konsultuar me juristë kushtetues.
“Në rastin më të mirë kemi paqartësi. Aty është bërë një interpretim se kryetari i Bashkisë është nëpunës e duhej të shkonte në gjykatë administrative. S’i jap zgjidhje kësaj sepse s’jam jurist, por për mendimin tim politik, zgjedhjet nuk duheshin shpallur në këtë situatë konfuze”, tha ai.
Sipas tij, në këtërast nuk jemi në situatë normale.
“Edhe ne si Lëvizje Bashkë jemi bashkë-shkarkues të Veliajt. Por për sa kohë ka ankesë e paqartësi, Presidenti kishte kohë dhe hapësirë të konsultohej për këtë. Në këtë rast ka vulosur verbërisht atë që i ka çuar qeveria.”, tha Qori.
Qori paralajmëroi për një “qorrsokak kushtetues” dhe mundësinë e paradoksit, ku Gjykata Kushtetuese mund të anulojë zgjedhjet “në mes të fushatës”.
“Kemi një qorrsokak kushtetues dhe duhej të konsultohej. Na duhet autoritet institucional në situata të tilla jo thjeshtë jurist”, tha ai.
Batuta e Qorit: “Mund të rrezikoj burgun!”
Gjatë diskutimit, Qori lëshoi një batutë ironike lidhur me ligjet e reja, duke shprehur druajtjen për shkak të qëndrimeve të tij kritike ndaj autoriteteve.
“Mund të rrezikoj burgun! I druhem Kodit të ri Penal nëse flas për autoritetet e larta shtetërore,” tha Qori, duke theksuar me humor mungesën e autoritetit institucional në situata të tilla.
Ai përfundoi duke thënë se pavarësisht se lëvizja e tij ka mbështetur shkarkimin e Veliajt, procedura e ndjekur për shpalljen e zgjedhjeve ishte e gabuar.
