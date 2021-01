Dekreti që disponon Top Channel nuk përcakton aspak zgjerimin detar me 12 milje. Përballë Shqipërisë do të mbyllet gjiri i Korfuzit në dy skajet e tij dhe nga vija bazë më pas diskutohet kufiri me Shqipërinë e cila sërish mbyll gjiret e saj. Kjo është harta e zonës.

Por kjo ndarje do të bëhet me marrëveshje në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Kjo është dakordësuar disa muaj më parë dhe u bë e ditur nga kryeministri Rama.

Ky dekret nuk përcakton zgjerimin e kufirit grek nga 6 në 12 milje. Sepse kjo duhet të bëhet me një ligj të veçantë.

Qeveria greke e ka çuar një projektligj për zgjerimin e kufirit në parlamentin grek, por ai parashikon zgjerimin me 12 milje në ato zona ku ka hapësirë dhe ku largësia me vendin fqinj është mbi 24 milje.

Në këtë rast me Egjiptin dhe me Italinë me të cilat Greqia e ka tashmë një marrëveshje për detin. Ndërsa me Shqipërinë është e pamundur sepse hapësira detare mes dy vendeve është shumë e ngushtë dhe nuk lejon zgjerime të tilla.

Për këtë arsye është thirrur në ndihmë gjykata ndërkombëtare e Hagës e cila do vendosë në bazë të ligjeve ndërkombëtare të njohura nga të gjitha vendet. (TCH)