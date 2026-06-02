“Themelet e regjimit iranian janë çarë”, tha Benjamin Netanyahu, duke shtuar se “ai është i dënuar të bjerë”, gjatë pranisë së tij në një ceremoni lamtumire për shefin në largim të Mossadit, David Barnea.
“Çmimi që Irani ka paguar tashmë është shumë i rëndë. Themelet e këtij regjimi terrorist në Iran janë çarë. Ai kurrë nuk do të kthehet në gjendjen në të cilën ishte më parë, dhe unë ju them, është i dënuar të bjerë”, tha Netanyahu.
Në të njëjtën kohë, ai lëshoi një paralajmërim për kundërshtarët e Izraelit, duke theksuar: “Le ta dijë çdo armik që planifikon të dëmtojë Izraelin se planet e tij do të dështojnë. Çmimi që ai do të paguajë do të jetë jashtëzakonisht i rëndë”.
Deklarata erdhi disa orë pas raportimeve se kryeministri izraelit ishte tërhequr nga një plan për të sulmuar objektivat e Hezbollahut në Bejrut, pas ndërhyrjes së Presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Leave a Reply