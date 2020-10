Kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti ka reaguar pas deklaratave të ministrave serbë Ivica Daciç dhe Aleksandër Vulin. Ai dënon deklaratat e zyrtarëve të lartë serbë dhe pret reagim edhe nga ndërkombëtarët

Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daciç, në një emsion televiziv ka deklaruar më parë se serbët po i tregojnë varret masive të shqiptarëve në Serbi. Në të njëjtën kohë, ministri i Mbrojtjes, Aleksandër Vulin, në një deklaratë zyrtare i ka quajtur shqiptarët me termin fyes “shiptarima”.

Hoti i ka cilësuar deklaratat e tyre si mungesë e thellë respekti për viktimat e luftës në Kosovë.

”Qeveria e Republikës së Kosovës e kundërshton këtë mendësi politike dhe presim që këtë ta bëjë edhe bashkësia ndërkombëtare, veçmas Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si faktorë të pazëvendësueshëm të ndërtimit të paqes dhe të perspektivës euroatlantike të Ballkanit Perëndimor”, ka shkruar Hoti.

Shkrimi i plotë:

Qeveria e Republikës së Kosovës shpreh zhgënjimin e thellë ndaj disa deklaratave publike të zyrtarëve të lartë të Serbisë, të cilët hapur vazhdojnë të shfaqin mungesë të thellë respekti për viktimat e luftës së fundit në Kosovë, si dhe familjet e tyre, të cilat, qe dy e më shumë dekada, vazhdojnë t’i kërkojnë me dëshpërim të afërmit e tyre të rrëmbyer nga forcat serbe.

Këto deklarata skandaloze, përveçqë fyejnë rëndë të gjitha viktimat e krimeve serbe, dëshmojnë para botës se Beogradi zyrtar, gjatë gjithë këtyre viteve, qëllimisht dhe vetëdijshëm i ka mbuluar gjurmët e krimit, duke e mbajtur fshehur vendndodhjen e varrezave masive, në të cilat kanë përfunduar mijëra civilë të pafajshëm.

Qeveria e Republikës së Kosovës është e vendosur të punojë me përkushtim për një të ardhme paqësore të rajonit dhe do të vazhdojë të bashkëpunojë fuqishëm me aleatët perëndimorë për integrimin sa më të shpejtë në familjen e madhe të vendeve të qytetëruara e demokratike euroatlantike, në të cilën nuk ka vend për urrejtje ndaj etnive të tjera.

/e.rr