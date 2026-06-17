Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, ka reaguar pas deklaratës së deputetes Marjana Koçeku mbi pretendimet për kërcënime nga një grup kriminal.
I ftuar në emisionin “Trialog” në RTSH, Klosi tha se në raste të tilla është e domosdoshme që denoncimet të bëhen pranë organeve të drejtësisë dhe jo përmes statuseve në rrjetet sociale.
“Në të tilla raste është shumë e rëndësishëm që denoncimet të shkojnë në organet e drejtësisë. Dhe këtu distancohem 100%. Janë organet e drejtësisë, organet e rendit dhe e nxis Marjanën që të ketë këtë raport me drejtësinë, jo nëpërmjet statuseve sepse statuset bëjnë efektin e vet, por drejtësia duhet të bëjë detyrën e saj”, u shpreh Klosi.
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