Ministrja e Jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali ka reaguar sot më 6 nëntor, në lidhje me deklaratat e kreut të PD-së Sali Berisha, për ambasadorin e BE-së në vendin tonë, Silvio Gonzato.
Spiropali shprehet se është tepër e indinjuar nga sulmi i paprecedentë ndaj ambasadorit të Bashkimit Europian dhe vlerave të BE-së në parlament ditën e sotme.
“Tejet e indinjuar nga sulmi i paprecedentë ndaj Ambasadorit të BE-së dhe ndaj vlerave të BE-së në Parlament ditën e sotme.
Normalizimi i gjuhës së urrejtjes në diskursin politik dhe shtrembërimi i qëllimshëm i fakteve në lidhje me Ligjin jetik për Barazinë Gjinore është krejtësisht i papranueshëm. Qeveria Shqiptare dhe Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme distancohen plotësisht nga retorika dhe qëndrime të tilla. Sot, është rasti të përsërisim edhe një herë me zë të lartë se Shqipëria qëndron e bashkuar me Europën. Ky spektakël i pahijshëm nuk do të na dekurajojë nga reformat jetike të integrimit, as nga angazhimi ynë thelbësor për të ngushtuar në ZERO hendekun e mundësive për gratë dhe vajzat”, shprehet Spiropali.
Më herët, edhe kryeministri Edi Rama reagoi për deklaratat e Berishës në drejtim të ambasadorit të BE-së. Ai kërkoi ndjesë për faktin sesi u përdor Gonzato, pasi shpërndau postimin e komisioneres për Zgjerimin, Marta Kos.
Komisionerja Marta Kos tha se sulmet ndaj ambasadorit të Bashkimit Europian në Tiranë, Silvio Gonzato janë të papranueshme.
Edhe kreu i Grupit Parlamentar Taulant Balla kërkoi përjashtimin e Berishës nga Kuvendi, në lidhje me deklaratat. Vetë Berisha ka mohuar të ketë përdorur fjalor fyes, duke thënë se thjesht ka shprehur mendimin e tij.
Sali Berisha tha ditën e sotme se ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë, Silvio Gonzato ka kërkuar votimin e projektligjit për barazinë gjinore. Berisha shtoi se “Gonzato nuk mund t’i imponojë shoqërisë shqiptare, bindjet e tij personale”.
