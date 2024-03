Kryeministri Edi Rama është pyetur në lidhje me disa akuza që ish numri dy i qeverisë, Arben Ahmetaj i bëri pak javë më parë në një intervistë nga arratia.

Rama nuk pranoi të japë asnjë koment, pasi tha se Ahmetaj është një person në kërkim nga drejtësia dhe nuk futet në debate me ata që janë në arrati.

Pyetje: A keni një koment për akuzat e Ahmetajt?

Edi Rama: Unë nuk bëj komente për çështjet e drejtësisë. Imagjinoni të bëj koment për një njeri që është në kërkim nga drejtësia. Të hyj unë në debat me një njeri që është në kërkim nga drejtësia. Është një njeriu i kërkuar nga drejtësia. nëse ke interesa ti të dish lidhur me temën kalo ti në trajtimin e temës dhe unë të përgjigjem. Por një njeriu në kërkim unë nuk i përgjigjem. Fakti që një person është në kërkim flet vetë më shumë se çdo gjë tjetër që mund të them unë. Nuk ka pse të jetë në kërkim një person që nuk ka probleme me drejtësinë.

/a.r