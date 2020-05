“Ka dy lojtarë, një nga Milani dhe një nga Lazio , të cilët janë pozitivë për koronavirus. Nga Biancoceleste është Strakosha , për të cilin ata thonë se ka një dëmtim të këmbës dhe nuk është e vërtetë, megjithatë, ai bëri një tampon dhe testoi pozitiv. Nuk di për Ibra, por Kessié e Milanit është pozitive. Meqenëse ai udhëtoi përsëri nga Afrika me Gervinho së bashku, tani është karantinuar Gervinhon ” .

“Zbulimi” i ish-futbollistit italian, Massimo Brambati, se portieri shqiptar i Lazio, Strakosha, është infektuar me “koronavirus” dhe nuk është dëmtuar, ndaj po mungon në stërvitje individuale, shoqërohet me akuza të mëtejme: “Ekipet e Serie A kanë aq shumë media dhe fuqi editoriale për të transmetuar lajme të pavërteta. Ka gazetarë që manipulohen dhe shtyhen të shkruajnë kështu”.

Nga fronti i Lazio ka pasur qetësi maksimale dhe mohime të thata ndaj kësaj deklarate shokuese, ndërsa Dhimitri Strakosha, vëllai i portierit tonë kuqezi, që aktualisht ndodhet në Romë, është përgjigjur në Instagram: “Ju duhet të keni turp që përhapni gënjeshtra dhe, nëse nuk respektoni moshën tuaj, unë personalisht do t’ju padisja për dezinformata”.

Një ditë më parë ai e kishte fotografuar në pishinë së bashku me vëllain e tij (me babanë e tij si fotograf) gjatë një banje relaksuese, shkruan Corriere. Asgjë nuk ka të bëjë me deklaratat tronditëse të Brambati./ Javanews

g.kosovari